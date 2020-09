Elezioni: le regole anti-Covid all’interno dei seggi

L’ufficio elettorale del Comune invita all’osservanza di alcune regole comportamentali che sono fondamentali per la prevenzione della diffusione del Covid19.

Con riferimento al protocollo sanitario sottoscritto dai ministri dell’Interno e della Salute si sottolinea che è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

• evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C;

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso (es. rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.

Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà a igienizzare nuovamente le mani.

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 103 del 14/08/2020, “limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, l’elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell’urna”.

Completate le operazioni di voto è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Al fine di garantire l’espletamento in sicurezza delle operazioni di voto, gli elettori dovranno rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro e seguire scrupolosamente le indicazioni poste all’ingresso e all’interno dei plessi facendo particolare attenzione al percorso da seguire appositamente segnalato in modo da prevenire inutili assembramenti.