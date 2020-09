Elezioni: exit poll per la Rai all’uscita dai seggi

Oggi, domenica 20, e domani (lunedì 21 settembre), in occasione del voto per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale e del Referendum costituzionale presso alcune delle 13 sezioni elettorali del Comune di San Severino la società Opinio Italia effettua, per conto della Noto Sondaggi, un servizio di exit poll e proiezioni elettorali su commissione della Rai tv.

Gli operatori incaricati delle attività di rilevazione stazionano fuori dai seggi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì. Gli stessi operatori saranno presenti all’interno del seggi dall’inizio delle operazioni di spoglio e fino alla loro conclusione.

L’attività non comporterà alcun disturbo per il presidente e per gli scrutatori della sezione elettorale e non ostacolerà in nessun modo le operazioni di scrutinio.