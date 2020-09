Elezioni: a mezzogiorno ha votato l’11 per cento

Alle ore 12 di oggi l’affluenza alle urne nei 13 seggi del Comune di San Severino per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale delle Marche e per il Referendum costituzionale è stata del 10,97%.

Per le regionali, secondo i dati forniti dall’Ufficio elettorale, l’affluenza alle ore 12 nel 2015 era stata del 10,52%.