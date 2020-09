Domenica, seggi chiusi con affluenza del 37 per cento

Il primo giorno di voto per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale delle Marche e per il Referendum costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari si è chiuso con un’affluenza, registrata alle ore 23 di domenica 20 settembre, del 37%. Ad esprimersi sono stati 4.602 aventi diritto al voto di cui 2.402 uomini e 2.2.00 donne.

Le operazioni di voto proseguiranno lunedì 21 settembre, dalle ore 7 alle ore 15.