Coro di Sant’Agostino: il canto più bello per le nozze della direttrice Morena

Festa grande per il Coro di Sant’Agostino e, ovviamente, per i felici sposi. Nella chiesa di San Rocco l’amata direttrice Morena Rinaldi ha pronunciato il suo “sì” davanti al Signore unendosi in matrimonio con Marco Giuli. Una cerimonia ristretta, la loro, per via delle misure anti-Covid, ma molto emozionante. Il coro, diretto per l’occasione da Diletta Servili e accompagnato all’organo dal Maestro Luca Verdicchio, ha animato la celebrazione officiata dal vescovo di Camerino-San Severino, mons. Francesco Massara; al suo fianco don Marco Gentilucci e don Paul Mbole.

All’uscita dalla chiesa un grande applauso per Morena e Marco da parte di tutti i coristi che indossavano una speciale maglietta di augurio (“W gli sposi”). Poi niente pranzo nuziale, rimandato a tempi migliori. Solo il sorriso e la gioia degli sposi a illuminare una splendida giornata di fine estate.