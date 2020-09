Cappuccini in Benin: festa a Colpersito con fra Angelo Okou

Fra Angelo Okou ha celebrato la sua prima messa a San Severino, nella riaperta chiesa del convento dei Cappuccini, ed è poi partito alla volta del suo Benin, accompagnato da una delegazione di frati delle Marche impegnati nelle missioni all’estero.

Fra Angelo è stato ordinato sacerdote il 5 settembre a Recanati e l’ultimo anno lo ha vissuto proprio nella fraternità di San Severino in cui è nato, come noto, un importante Centro di esperienza e di formazione francescana diretto da padre Pietro Maranesi.

Fra Angelo celebra la messa a Colpersito



Alla celebrazione era presente, fra gli altri, fra Sergio Lorenzini, Ministro provinciale dell’Ordine dei frati minori cappuccini delle Marche.

E’ seguita un’apericena organizzata dagli amici di Colpersito assieme ai membri dell’Ofs (Ordine francescano secolare), del Gruppo famiglie e del Centro culturale Tarkovskij di Comunione e liberazione. E’ stato un momento di fraternità semplice, ma molto bello, dove tutti hanno voluto dare sostegno (materiale e spirituale) al giovane fra Angelo, pronto a tornare in patria – da religioso consacrato – per aiutare la sua gente. Il Benin è ancora un Paese povero e fortemente arretrato, con circa 10 milioni di abitanti. E qui, come in altre zone sottosviluppate dell’Africa, prestano la loro opera i nostri Cappuccini, assieme a tanti volontari, per cercare di dare un futuro dignitoso a tante migliaia di bambini e bambine.