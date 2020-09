Semaforo verde in Regione per i sentieri dell’Alto Potenza

Altro importante passo in avanti per il Progetto integrato locale “Lungo i sentieri dell’Alto Potenza” che vede coinvolti i Comuni di San Severino, nel ruolo di capofila, Castelraimondo, Gagliole, Pioraco Fiuminata, Sefro, Esanatoglia, i quali hanno condiviso una strategia unitaria di sviluppo del territorio basata sul potenziamento e sulla messa in rete di percorsi e sentieri legati alla mobilità dolce, capaci di ampliare la conoscenza del patrimonio storico architettonico e paesaggistico dei territori interessati attraverso il rilancio dell’economia e del turismo in una logica di sinergia tra pubblico e privato.

Il progetto generale, coordinato dall’architetto Cinzia Guarnieri in qualità di facilitatore e presentato con bando emesso dal Gal Sibilla attraverso il Piano di sviluppo rurale della Regione Marche, ha ricevuto parere favorevole da parte della Commissione regionale che, a seguito di istruttoria, analizzata tutta la documentazione presentata, lo ha ritenuto coerente con quanto previsto dalle linee guida relative alle strategie di sviluppo locale approvate con delibera di Giunta regionale n. 217 del 2017.

L’istruttoria proseguirà con l’analisi di tutti i progetti pubblici e privati presentati all’interno del Progetto Integrato Locale.