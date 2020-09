Itis, ripartono i lavori: Legnini firma l’Ordinanza risolutiva

Si tornerà a lavorare nel cantiere per la realizzazione del nuovo Istituto tecnico tecnologico “Divini” di San Severino. Le opere ripartiranno a breve.

Lo ha stabilito il Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione, Giovanni Legnini, che nelle scorse ore ha firmato un apposito decreto con il quale si è deciso per la prosecuzione del contratto di appalto, stipulato nel settembre dello scorso anno, tra l’ufficio del Commissario e l’associazione temporanea di imprese costituita dalla Marinelli Costruzioni, società capogruppo mandataria, e dall’azienda che ha acquisito un ramo societario della Frimat, la Andreola Gmbh.

Nel decreto Legnini ordina “l’immediata ripresa dei lavori entro e non oltre il mese di settembre sulla base dell’ordine di servizio emanato dal Rup, il responsabile unico del procedimento, e dal direttore dei lavori”.

“Finalmente la notizia tanto attesa è arrivata – commenta il sindaco Rosa Piermattei – dopo una serie di incontri e telefonate intercorse in queste lunghe settimane di trattativa. Mi auguro che il cantiere riparta e che si vada avanti fino alla fine dei lavori perché altri rinvii o tentennamenti sarebbero ingiustificabili. L’intervento del Commissario straordinario alla ricostruzione Legnini è stato risolutivo e ha permesso di dare una svolta a una situazione complicata da un punto di vista amministrativo e giudiziario”.