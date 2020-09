Festa di compleanno per i 103 anni di Silvia Bisonni Piviero

Compleanno da record per Silvia Bisonni Piviero, che mercoledì 16 settemre ha raggiunto il traguardo dei 103 anni d’età. Una festa per la sua famiglia, ma anche per la comunità settempedana tutta che ha fatto sentire il suo forte abbraccio attraverso il sindaco Rosa Piermattei.

Il primo cittadino ha voluto rendere omaggio alla signora Silvia facendole visita a casa assieme al cardinale Edoardo Menichelli, il quale ha celebrato, per lo speciale evento, una funzione religiosa.

Accanto alla signora Silvia, che divide la sua casa con la figlia Anna Maria, c’erano anche gli altri due figli, Gianni e Aldo, e uno stuolo di nipoti e pronipoti, dieci in tutto.