Scuole al via: Primaria e Medie convivono al ‘Tacchi Venturi’

Secondo giorno del nuovo anno scolastico. Assistiamo all’ingresso a scuola, per raggiungere le proprie aule, degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”. Notiamo che il clima non è quello gioioso degli anni precedenti, il comportamento dei ragazzi è calmo, composto, tutti con le mascherine attendono il proprio turno, con evidenti rallentamenti.

Il comprensivo “Tacchi Venturi” è articolato in quattro plessi di Scuola dell’infanzia: “Luzio” (nel modulo), “Gentili”, “Virgilio” e “Cesolo”; in tre plessi di scuola Primaria: “sede centrale”, “D’Alessandro” e “Cesolo”; e in quello della Secondaria di primo grado in viale Bigioli.

Abbiamo incontrato la Dirigente scolastica, professoressa Lauretta Corridoni, che si è dimostrata soddisfatta dell’inizio del primo giorno di scuola. “Abbiamo lavorato molto durante l’estate – spiega la Dirigente – per affrontare questo nuovo anno sulla base della normativa anti Covid-19. Ci siamo riuniti all’aperto, per individuare le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. A seguito di questi incontri è scaturito un regolamento, che reca misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19, per i vari ordini di scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, che è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell’8 settembre 2020 con la Delibera n. 355”.

“Per evitare concentrazioni di alunni nell’edificio scolastico della sede centrale – continua la Dirigente Corridoni – le classi della scuola Secondaria sono state suddivise in tre gruppi, organizzando 3 piccoli poli scolastici, che usufruiranno di tre distinti punti di accesso e di uscita, affidati alla sorveglianza di uno o più collaboratori, secondo la seguente distribuzione: Polo A – sezione C e classe 2^E – al primo piano dell’edificio di viale Bigioli; Polo B – sezione A – nel Museo del territorio. Polo C – sezione B, classe 1^D, classi 1^E e 3^E – secondo piano dell’edificio di viale Bigioli.

I vari plessi scolastici sono forniti di prodotti per la pulizia delle mani, dispenser con soluzioni igienizzanti. In ogni plesso è stato individuato il referente Covid, con un suo sostituto. Giovedì 17 settembre inizia anche la distribuzione delle mascherine, ogni giorno compatibilmente con le consegne da parte del Ministero”.

Alla domanda di come sarà organizzato il servizio mensa la Dirigente ci ha risposto che “le classi del tempo prolungato usufruiranno del servizio mensa nelle rispettive aule. Prima e dopo il pasto, seguendo anche un’accurata igiene delle mani, sono previsti la sanificazione delle superfici e l’arieggiamento delle classi. La mensa è attività didattica a tutti gli effetti, integrata nel tempo prolungato”.

Servizio trasporti: al momento i pulmini sembra riescano a svolgere le corse consuete, comunque la scuola è in continuo contatto con gli uffici preposti del Comune.

Situazione del personale: qualche difficoltà iniziale sarà superata con le nomine di alcuni docenti, ancora mancanti, che si completeranno nei prossimi giorni a causa del rinnovo delle graduatorie. La più grande criticità è data dalla mancanza ancora delle unità in più di collaboratori scolastici, richiesti all’Ufficio scolastico regionale a seguito della situazione Covid.

“Da parte nostra (dirigenza e tutto il personale) – ha sottolineato la Corridoni – ce la mettiamo tutta per affrontare questa difficile situazione e cercare di superare ogni difficoltà”.

Pulmini in servizio L’ingresso dalla parte del Museo del territorio L’ingresso principale





Intanto, oggi, mercoledì 16 settembre, il sindaco Rosa Piermattei ha compiuto una cordiale visita al “Tacchi Venturi”, dove è stato ricevuto dalla Dirigente scolastica.

Nel corso dell’incontro si è parlato, tra l’altro, dell’organizzazione del servizio scuolabus, della sicurezza interna ed esterna all’edificio, del servizio mensa e del rispetto dalle misure introdotte dalle ultime norme e dai regolamenti relativi al contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il sindaco, poi, sempre accompagnato dalla preside Corridoni, ha portato il suo saluto agli alunni di alcune classi impegnati nelle normali lezioni di didattica in aula.

La visita del sindaco e della preside in una classe della Primaria La visita del sindaco e della preside in una classe della Secondaria di primo grado Alunni delle Medie accedono in uno dei tre Poli individuati per il loro ingresso a scuola





La redazione de “Il Settempedano” augura un buon anno scolastico a tutti gli alunni del Comprensivo “Tacchi Venturi”, alla dirigente e a tutto il personale.

Fiorino Luciani