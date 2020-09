Ricostruzione: il sindaco fa il punto in Consiglio comunale

Ha già superato i 45 milioni di euro la somma messa a disposizione per la ricostruzione post terremoto nel Comune di San Severino. Gli stanziamenti statali, come ricordato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale dal sindaco Rosa Piermattei, sono andati per le 484 pratiche già presentate e inserite nel portale Domus Sisma 2016.

“Di queste – ha ricordato il sindaco – 310 fanno riferimento alla ricostruzione leggera B-C, 156 alla ricostruzione pesante E, 14 all’Ordinanza 100, la nuova Ordinanza del Commissario Legnini, e altre 4 alle attività produttive. In totale sono state finanziate 237 pratiche per un importo esatto di 45.185.767 di euro, di cui 213 relative alla ricostruzione leggera B-C e 24 alla ricostruzione pesante E. Abbiamo chiuso 183 cantieri con riferimento alla ricostruzione sisma 2016, altri 3 relativi alla ricostruzione pubblica e altri 40 con riferimento al cosiddetto Sisma Bonus. Si tratta di oltre il 12% di tutte le pratiche chiuse all’interno dell’intera area del cratere. Nei prossimi giorni – ha poi rassicurato il sindaco – provvederemo al pagamento del Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, relativo al mese di luglio”.

Numerosi anche i cantieri pubblici destinati ad aprirsi insieme a quelli della ricostruzione privata dei cittadini. Entro settembre partiranno i lavori di recupero di Palazzo Governatori, per un importo di 550 mila euro. Le opere, finanziate dall’Ordinanza 56 del Commissario straordinario alla ricostruzione, prevedono anche il recupero dell’ala che ospita la biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, che avrà a disposizione nuovi spazi. Intanto è arrivato l’ok dall’Anac, e il successivo decreto di finanziamento, del progetto per il recupero del Palazzo comunale che prevede uno stanziamento di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Si stanno predisponendo gli atti di gara.