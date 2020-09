Impianti sportivi: in progetto pure un campo per il paddle

Il Comune ha presentato domanda di partecipazione al bando Sport e Periferie 2020 per ottenere dei contributi che consentiranno una riqualificazione complessiva del bocciodromo comunale. Un progetto che prevede anche la realizzazione di un impianto per il gioco del paddle. Lo ha detto il sindaco Rosa Piermattei durante l’ultima seduta del Consiglio comunale.

“L’Istituto per il Credito sportivo ci ha riconosciuto poi la possibilità di avere un mutuo a tasso zero per lavori di riqualificazione esterna del Palazzetto dello sport – ha aggiunto il sindaco -. Per tale struttura l’Amministrazione comunale ha già destinato altri finanziamenti, allo scopo di attuare tutti gli interventi necessari a qualificarla quale struttura strategica del territorio, utile per affrontare qualsiasi possibile emergenza. Sta procedendo la progettazione per gli interventi di riqualificazione dell’area dei giardini pubblici, che riguarderanno sia il manufatto che le aree verdi e che, una volta completati, consentiranno un’ottima fruibilità da parte di tutti i cittadini, e dei giovani in particolare, di uno spazio tanto caro alla nostra città”.

Il paddle è uno sport che si gioca in doppio con due atleti per squadra. Come quasi ogni gioco di racchetta, il campo è diviso da una rete. Ma, a differenza del tennis, i quattro lati del terreno sono delimitati da pareti, facenti parte dell’area di gioco, che consentono alla pallina di rimbalzare in modo regolare. Se la palla, dopo aver toccato a terra, rimbalza sulla parete avversaria resta ancora giocabile fino a quando non cade definitivamente. Il giocatore al servizio deve trovarsi in posizione diagonalmente opposta all’area di battuta del suo avversario. Se nel tennis il servizio avviene dall’alto, nel paddle avviene dal basso dopo un primo rimbalzo della palla al quale segue il colpo con la racchetta. La sfera di gioco non può toccare direttamente né le pareti avversarie, né la maglia metallica e non può rimbalzare due volte sul pavimento, se questo avviene è punto per l’avversario. La palla può essere colpita al volo in maniera diretta o dopo il rimbalzo dalla propria parete. Entrambi i giocatori di una squadra non possono colpire simultaneamente la palla e non possono toccarla più di una volta nella risposta. Se la palla colpisce il corpo dell’avversario si commette, fallo, questa può toccare solo la racchetta, il campo e le pareti. Il sistema di assegnazione dei set, dei game e dei punti è identico a quello del tennis.