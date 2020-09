Corpo filarmonico: aperte le iscrizioni alla scuola di musica

Riapre la scuola di musica del Corpo filarmonico “Adriani” e ripartono i corsi in sicurezza. Sono previste lezioni da 50 minuti: individuali per lo strumento (flauto traverso, clarinetto, batteria e percussioni, sax e ottoni) e in gruppo per la propedeutica musicale rivolta ai bambini (ogni gruppo sarà composto da un numero massimo di 5 elementi). Sono previste inoltre lezioni di canto per bambini, anche in questo caso divisi in gruppi (con 5 elementi al massimo).

Per quanto riguarda gli adulti, invece, prendono il via le lezioni serali di canto corale.

Al termine di ogni lezione verranno effettuate una corretta aerazione dei locali e un’igienizzazione accurata. Nel rispetto della normativa anti Covid-19, i responsabili del Corpo filarmonico “Adriani” hanno approvato un protocollo interno, sanificato gli ambienti e riorganizzato gli spazi con i dovuti distanziamenti.

Per informazioni si può contattare il numero Whatsapp 350 5731307 oppure partecipare alle giornate del cosiddetto “Open Day” previste per venerdì 25 e sabato 26 settembre, dalle ore 18 alle ore 19.30, nella sede di via del Forno vecchio, 29.