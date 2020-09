Camion perde lastra di vetro: interviene la Polizia locale

Una pattuglia della Polizia locale, insieme agli operai dell’ufficio Tecnico del Comune, è intervenuta oggi – poco dopo le 12.30 – lungo la strada provinciale “Cingolana”, all’altezza dell’intersezione con via del Glorioso, per la presenza di numerosi frammenti di vetri su una delle due corsie di marcia. Gli agenti, allertati da alcuni automobilisti in transito, hanno subito messo in sicurezza la strada interessata probabilmente dalla perdita di parte del carico di un camion in uscita dalla città.