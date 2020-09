Regionali: all’Italia il candidato Acquaroli lancia il rush finale

Il candidato alla carica di governatore della Regione Marche per il centro destra, Francesco Acquaroli, è stato presentato ieri pomeriggio – domenica 13 settembre – nella Salta Italia assieme alla candidata al Consiglio regionale, Tiziana Gazzellini. Era la prima tappa domenicale di un tour che ha portato Acquaroli in diverse località dell’alto maceratese. All’evento all’Italia hanno partecipato anche gli assessori Jacopo Orlandani e Tarcisio Antognozzi, nonché il consigliere comunale Michela Pezzanesi. Da parte sua il sindaco Rosa Piermattei ha incontrato il candidato Acquaroli a margine del comizio elettorale e l’occasione – come si legge in una nota del Comune – “è servita per parlare di alcune problematiche legate al territorio e per affrontare argomenti particolarmente sentiti dall’intera comunità settempedana”.

l. m.