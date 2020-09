La prima campanella: dopo sei mesi tutti di nuovo in classe

Fotoservizio di Fiorino Luciani

Questa mattina, lunedì 14 settembre, gli alunni sono tornati a scuola dopo lunga attesa. Sono iniziate regolarmente le lezioni del nuovo anno scolastico 2020-2021. Ci sono stati arrivi scaglionati, i più piccoli accompagnati dai genitori. Gli istituti hanno predisposto degli ingressi separati per le varie classi per evitare assembramenti. Nei giorni precedenti ciascuna scuola ha fatto la propria valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che sarà inserita come parte integrante della pianificazione per il quadrimestre autunnale/invernale.

Per i bambini dell’Infanzia e della prima classe della scuola Primaria è stata predisposta l’accoglienza in spazi all’aperto, dove insegnanti e alunni si sono presentati per la prima conoscenza e dove sono state ricordate le regole anti-Covid da seguire.

Il sindaco Rosa Piermattei con il preside Sandro Luciani



Anche il sindaco Rosa Piermattei e il dirigente scolastico Sandro Luciani hanno assistito all’arrivo, alla spicciolata, degli alunni dell’Istituto tecnico tecnologico “Divini” e al loro ingresso a scuola. Il traffico è stato regolare e alle ore 8.30 circa già tutte le classi avevano iniziato l’attività didattica.

I bambini della Primaria

Ingresso del “Luzio” per gli alunni dell’Itis





La redazione del Settempedano augura un buon anno scolastico a tutti e ricorda che, oltre a quello previsto dai vari protocolli, è sempre utile:

• assicurarsi che tutti si lavino le mani più spesso del solito, anche al loro arrivo, al ritorno dalle pause e prima e dopo aver mangiato (questo dovrebbe essere fatto per 20/30 secondi con sapone e acqua corrente o disinfettante per le mani);

• promuovere il ricambio dell’aria nei locali per garantire una buona igiene respiratoria;

• migliorare la pulizia, con più frequenza, delle superfici toccate di frequente;

• ridurre al minimo i contatti tra le persone;

• mantenere le distanze il più possibile.

Consigli e regole da seguire contro il Covid



Rispettiamo le regole e insieme ce la faremo.