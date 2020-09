Martedì c’è il Consiglio comunale: in arrivo l’Eurospin

Martedì 15 settembre torna a riunirsi il Consiglio comunale di San Severino. Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, che si svolgerà ancora in via telematica a causa dell’emergenza sanitaria, figurano la verifica degli equilibri generali di bilancio e la variazione di assestamento generale del bilancio 2020-2022, l’approvazione del nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imu, assieme all’approvazione delle aliquote Imu per l’anno 2020, delle tariffe Tari e delle riduzioni conseguenti al Coronavirus.

Il Consiglio comunale sarà inoltre chiamato ad approvare il nuovo Regolamento delle entrate, ad adottare la variante parziale al vigente Piano regolatore generale comunale per la trasformazione di una zona produttiva commerciale in nuova zona commerciale dove sorgerà l’Eurospin con riperimetrazione della stessa e dell’attigua zona per parcheggi.

Si discuteranno poi l’approvazione definitiva di una variante relativa alla delocalizzazione di un fabbricato residenziale gravemente danneggiato dal sisma del 2016; la regolarizzazione dello stato di fatto di un tratto della strada comunale Serrone – Paterno – Sant’Elena con permuta delle aree; l’accorpamento di due particelle di proprietà privata al demanio stradale lungo la strada comunale Agello – Santo Stefano.

All’ordine del giorno della seduta anche la linea di indirizzo politico per il futuro atto di trasferimento di proprietà di beni immobili e comodato gratuito di beni mobili a favore del Comune da parte della signora Ilde Manetta, l’approvazione dell’aggiornamento del programma dei lavori da realizzare nel triennio 2020-2022 e l’elenco annuale 2020 insieme all’approvazione del Regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l’adozione dei provvedimenti conseguenti insieme a una mozione in merito alla lotta ai cambiamenti climatici.