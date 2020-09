I “fantastici 4” dell’Assem con 25 anni di onorato servizio

L’azienda Assem è una gran bella realtà che molti Comuni ci invidiano. In oltre cento anni di storia è cresciuta, ha allargato i suoi orizzonti e ha resistito ai continui cambiamenti legislativi che cercano di regolamentare i settori dell’energia e delle risorse idriche. Questi successi sono stati raggiunti grazie anche al senso di appartenenza e allo spirito di sacrificio dei suoi dipendenti che, per amore del proprio lavoro e del nostro paese, si sono sempre rimboccati le maniche, senza “se” e senza “ma”. E l’unione, la volontà di fare squadra, l’amicizia che spesso si aggiunge al legame lavorativo sono emerse chiaramente anche l’altra sera a Serralta dove più di una cinquantina di persone si sono radunate – rigorosamente all’aperto, nella piazzetta del Castello – per una merenda in onore dei 25 anni di servizio all’Assem svolto da quattro dipendenti: Roberta Ricci (uffici amministrativi), Stefano Bruschi (ufficio tecnico), Sergio Sparvoli e Adriano Cervigni (settore elettrico). C’erano quasi tutti i circa quaranta attuali dipendenti dell’azienda e, con loro, molti ex colleghi oggi in pensione, come ad esempio l’ingegner Alberto Vignati o il segretario storico Gabriele Ilari.

Da sinistra: Roberta Ricci, Stefano Bruschi, Sergio Sparvoli e Adriano Cervigni



E’ stata una gran bella rimpatriata e le restrizioni per il Covid-19 – rispettate a dovere – non hanno certo impedito di mettere sotto i denti un bel panino con la porchetta. Gli amici del “quartetto” hanno pensato di celebrare il momento anche con una simpatica maglietta e con un dono “pesante”: una raccolta-fondi (per una somma di oltre 500 euro) che Roberta, Stefano, Sergio e Adriano devolveranno ora in beneficenza a chi ha bisogno di cure e assistenza. Un altro bel gesto, a testimonianza del fatto che le cose fatte col cuore danno sempre buoni frutti.