Chiarella unico candidato settempedano del centrosinistra

Si è svolto alla Bocciofila l’incontro fra Giovanni Chiarella e gli elettori suoi concittadini. Chiarella, unico candidato settempedano di centrosinistra a concorrere per i seggi del Consiglio regionale, ha illustrato il programma della lista Marche Coraggiose, in appoggio a Mangialardi Presidente.

A seguito di un vivace dibattito con gli intervenuti, moderato dal consigliere comunale Francesco Borioni, sono emersi chiaramente i valori di fondo espressi dal candidato e da questa formazione, “che si propone – ha ribadito Chiarella – come l’unica scelta possibile per chi vuol imprimere con coraggio alla nostra regione una svolta progressista, ecologista e marcatamente antifascista”.

In chiusura Chiarella ha espresso il suo rammarico per la scelta di altre liste di area, compresi i 5 Stelle, di correre da soli e quindi “di essere destinati inevitabilmente all’irrilevanza”, facendo così un richiamo al “voto utile”. “Siamo chiamati, in questa occasione più che mai – ha concluso il candidato -, a ribadire con forza i nostri valori fondanti e su di essi, con coraggio o meglio con Marche Coraggiose, operare l’unico cambiamento possibile per la nostra regione, l’unico responsabile, utile in termini di rilevanza e necessario per non consegnare la nostra gente e il nostro futuro a una destra fatta solo di slogan e intolleranza”.