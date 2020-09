“Tirreno-Adriatico”: Chris Froome e la sua squadra al Faro

La corsa ciclistica “Tirreno – Adriatico”, arrivata ieri (venerdì) da Norcia a Sarnano-Sassotetto, transiterà domani – domenica 13 settembre – anche a San Severino per la settima, e penultima, tappa: la “Pieve Torina – Loreto” di 181 chilometri. Intanto, una delle squadre più importanti del circus ha scelto proprio la nostra città come quartier generale per staff, corridori e mezzi tecnici: è il Team Ineos Grenadier. Due le serate di pernottamento (ieri e oggi) al “Faro” dei fratelli Massimiliano e Cristiana Caciorgna. Tra gli ospiti, ovviamente, anche il nome di punta del gruppo: Chris Froome, il forte ciclista britannico, nato in Kenya, uno dei pochi ciclisti al mondo capaci di vincere Tour, Giro d’Italia e Vuelta spagnola. “Ospitare lui e il suo entourage – dice Massimiliano – ci rende orgogliosi del lavoro e degli sforzi sostenuti per rendere sempre più accogliente la nostra struttura. E la loro presenza è senza dubbio qualificante per un’attività che punta a tenere alto anche il nome della nostra città”.

Peraltro, ieri Chris Froome – non ancora al top della condizione dopo il brutto infortunio di alcuni mesi fa – è stato anche vittima di una caduta in gruppo, ma per fortuna senza conseguenze. La tappa sarnanese, per la cronaca, è stata vinta da Simon Yates, che si è preso pure la maglia azzurra di leader della classifica generale. Oggi (sabato) è prevista la tappa per velocisti di 171 chilometri da Castelfidardo a Senigallia. La corsa si concluderà lunedì 14 settembre con una “crono” a San Benedetto.

Chris Froome a cena con i suoi compagni di squadra al “Faro” I mezzi del Team nel parcheggio del “Faro” Le bici al sicuro dopo la “scalata” di Sassotetto





Christopher Froome, detto Chris, nato a Nairobi il 20 maggio 1985, è un ciclista su strada keniota naturalizzato britannico, che corre per il Team Ineos. Professionista dal 2007, con caratteristiche di scalatore e cronoman, è riconosciuto come uno dei più forti ciclisti della storia, essendo uno dei sette corridori — con Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali e Alberto Contador — ad avere vinto tutti e tre i grandi Giri ciclistici: Giro d’Italia (nel 2018), Tour de France (nel 2013, 2015, 2016 e 2017) e Vuelta a España (nel 2011 e nel 2017). Ha altresì conquistato due medaglie di bronzo a cronometro ai Giochi olimpici in rappresentanza della Gran Bretagna (nel 2012 e 2016), mentre ai campionati del mondo è stato terzo nella cronosquadre 2013 in Italia, e anche nelle cronometro a squadre e individuale 2017 in Norvegia.