Settempeda e Aurora Treia insieme per il settore “rosa”

Il rosa è il colore della Gazzetta dello sport, il colore che si associa all’universo femminile, il colore scelto da Settempeda e Aurora Treia per lanciare un progetto di calcio dedicato a bambine e ragazze. Sabato 12 settembre, alle ore 17, allo stadio comunale di San Severino verrà presentato con un “Open day” aperto a tutte le età.

Carino lo slogan: “Chi ha detto il calcio è un gioco da ragazzi?”.

L’idea, su cui stanno lavorando Stefano Tombolini, responsabile del settore giovanile della Settempeda, e Francesco Giorgi, responsabile del vivaio dell’Aurora Treia, è quella di creare una nuova Scuola calcio femminile, unendo le forze sia organizzative sia a livello numerico. A ottobre ci sarà un’altra giornata a carattere informativo e promozionale, proprio per lanciare una vera e propria campagna di tesseramenti e capire se sarà possibile avviare anche un discorso agonistico, proiettato cioè alla partecipazione ai vari campionati esistenti.

Come noto, sotto l’egida della Polisportiva Serralta – cui fa capo anche la Settempeda – c’è già in attività un bel gruppo di ragazze che hanno partecipato lo scorso anno al torneo provinciale del Csi. Un punto di riferimento importante per scrivere con l’Aurora Treia un nuovo capitolo della storia del calcio locale, stavolta però su carta… rosa!