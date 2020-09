Pezzanesi festeggia ‘S. Nicola’ e compleanno in via Eustachio

Nel giorno della festa di San Nicola, il sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, ha inaugurato a San Severino – in via Eustachio – la sua sede elettorale. E’ in corsa per le Regionali con la lista dei “Civici” a sostegno del candidato presidente Francesco Acquaroli.

Dopo il taglio del nastro, introdotto da Fausto Pezzanesi – suo collega nella Giunta comunale tolentinate e ormai anche nostro concittadino, visto che è sposato e vive a San Severino – il sindaco Giuseppe ha illustrato ai presenti i suoi punti programmatici sottolineando lo stretto rapporto che c’è fra le due realtà di questo territorio, che hanno bisogno di un vero rilancio a quattro anni ormai dal terremoto.

Terminato l’incontro, gli amici settempedani hanno preparato per lui una sorpresa per il suo compleanno, che ricorre proprio il 10 settembre, giorno di San Nicola. E cioè una torta, consumata nel bar di fronte – il Bar Dignani – dopo aver spento la “doverosa” candelina.