Mafalda regala un omaggio al bel cinema che sa di ‘saudade’

Mafalda Minnozzi, “ambasciatrice” della musica italiana in Brasile, non finisce mai di stupire. In queste ore, grazie al Festival del cinema di Venezia, la sua voce ha fatto il giro del mondo emozionando i critici della rassegna e i suoi fans.

La cantante, sempre molto legata alla sua San Severino, ha reso omaggio al festival e, più in generale, al grande cinema italiano con le musiche adattate a samba delle più belle melodie composte da formidabili autori come Morricone, Rota e Cipriani.

“Note di cinema”: questo il titolo del lavoro di Mafalda, in cui viene accompagnata da Paul Ricci alla chitarra e Tiago Costa al piano. La sua, come sempre, è un’interpretazione straordinaria. E per ascoltarla basta andare su Youtube e digitare questo indirizzo: https://youtu.be/I0hfJbN7Ozo .

Il progetto musicale è stato “sposato” anche dal Consolato d’Italia a Belo Horizonte.