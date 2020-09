Jack va a Firenze, è ufficiale: il primo urrà di Pacì e Nicola

Giacomo Bonaventura riparte della Fiorentina. L’ufficialità dell’operazione è arrivata nella giornata di ieri e sancisce la parola fine su una delle vicende di mercato più interessanti delle ultime settimane. Dopo la scadenza del contratto con il Milan, per Bonaventura si erano fatti avanti anche Hellas Verona e soprattutto Benevento. La Fiorentina, però, ha avuto la meglio grazie al fascino di una piazza storica. E di un progetto che punta a rilanciarsi dopo l’ultima stagione.

“Sono quelle cose che nascono in pochissimi giorni. C’è venuto a trovare Raiola e mentre parlavamo me l’ha proposto. Ho parlato con Iachini e con Commisso e in quattro giorni lo abbiamo preso. E’ un centrocampista duttile che fa gol e ci porterà esperienza e maturità. Sono contento che sia con noi”, ha detto ieri Daniele Pradè in conferenza stampa.

Giacomo Bonaventura ha commentato sul proprio profilo Instagram l’ufficialità del trasferimento in maglia viola, scrivendo: “Pronto per questa nuova avventura”.

E i tifosi “gongolano”, a cominciare – ovviamente – da quelli di San Severino, in primis lo storico sostenitore “viola” Pacifico Tarquini, il quale non ha mancato di festeggiare il passaggio di Jack a Firenze con il suo amico Nicola Sparvoli, titolare dello Junò Pub. Proprio di recente, come raccontato nell’articolo che pubblichiamo a margine, i due si erano incontrati per inneggiare insieme ai colori viola. “Forza Jack”, ha detto Nicola. “Ti aspettiamo a San Severino”, ha aggiunto Pacifico Tarquini, pensando già di poterlo abbracciare qui in città o nel ritiro estivo di Moena, dove ormai la Fiorentina è di casa. La loro è una grande e genuina passione per il calcio e per la squadra gigliata. Poi ora, con un “compaesano” nell’undici di mister Iachini, l’entusiasmo salirà alle stelle!