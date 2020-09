Fibra ottica, lavori conclusi: si viaggia in Internet a 100 Mega

Detto, fatto! Da qualche giorno, cioè dall’inizio di settembre, come era stato progettato, una larga parte del territorio di San Severino è servita da una connessione Internet veloce grazie all’installazione della fibra ottica. L’azienda Tim, infatti, ha portato a termine – in tempi record – l’intervento a vantaggio del territorio settempedano.

Nelle scorse settimane, anche a dispetto del gran caldo, tecnici e operai hanno lavorato alacremente per garantire la nuova infrastruttura telematica, capace di far viaggiare dati a 100 Mega. L’ “autostrada”, proveniente da “stazioni” regionali più importanti, parte dalla centrale Tim di via Gorgonego e si dirama poi nel tessuto urbano, nonché in alcune zone periferiche, attraverso cavi di fibra ottica sotterranei, portando il segnale Adsl fino ai “Cabinet” – dei piccoli “armadietti” riconoscibili dal “tettino” rosso – che si avvicinano alle abitazioni e sono dotati di una moderna apparecchiatura che potremmo definire un “innesto per l’autostrada”. Questo apparato permette ora alle singole utenze di collegarsi alla fibra e ricevere a casa – sulla base di nuovi contratti con la Tim – una linea Vdsl che garantisce una velocità di trasmissione dei dati fino, appunto, a 100 Mega. Dai “Cabinet” al domicilio la rete distributiva continuerà a essere in rame, ma la prossimità di questi “armadietti” rispetto alle abitazioni nelle diverse zone cittadine porterà al salto di qualità nei collegamenti Internet.

I lavori, per i quali l’azienda Tim sta avendo la piena collaborazione del Comune, procederanno per un’ulteriore estensione del servizio in alcune zone decentrate che non è stato ancora possibile coprire.

Dunque, come già evidenziato, si tratta indubbiamente di un’importante novità per San Severino nel quadro del potenziamento infrastrutturale, a beneficio di aziende, scuole, uffici e privati.