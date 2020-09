Alla tabaccheria Petinari azzecca una quaterna al Lotto e vince 9 mila euro

Azzeccare una quaterna al Lotto è il sogno di tutti di scommettitori. Ebbene, una signora di San Severino ci è riuscita, l’ha centrata con l’estrazione di sabato scorso, vincendo 9 mila euro. E’ successo nella tabaccheria di Giuseppe Petinari in viale Mazzini, che ancora una volta si conferma “banco” fortunato non solo per il Lotto, ma anche per i tradizionali “grattini” o altri giochi a premi.

Pure di recente ci sono state buone vincite, fino a 10 mila euro, ma sempre grazie a dei “terni” indovinati su singole “ruote”. Stavolta invece il colpaccio è avvenuto con una puntata minima (2 euro) su tutte le ruote. I numeri erano giusti e, se la donna avesse azzeccato pure la “ruota”, la avrebbe intascato davvero un bel gruzzoletto.

Ma, si sa, con la “dea bendata” è sempre un… terno al Lotto, se non addirittura una quaterna!