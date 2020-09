Zia Caterina è tornata a portare sorrisi tra anziani e malati

Un pomeriggio nel segno della convivenza, dell’amicizia e della solidarietà. Zia Caterina, la tassista fiorentina che con il suo colorato mezzo Milano 25 accompagna gratuitamente i bambini malati di cancro in ospedale, è tornata a San Severino grazie alla straordinaria attività dell’associazione La valigia delle meraviglie e della Fidapa.

La simpaticissima amica dei più piccoli, all’anagrafe Caterina Bellandi, ha fatto visita a due realtà cui la comunità settempedana è molto legata: la Casa di riposo “Lazzarelli” e l’Hospice del “Bartolomeo Eustachio”.

Arrivata nei parcheggi delle due strutture, per evitare ogni forma di assembramento, vista l’emergenza sanitaria, con il suo carico di ottimismo e felicità, Zia Caterina ha strappato sorrisi e baci assieme a diversi clown dottori dell’associazione La valigia delle meraviglie, donando attimi di spensieratezza.

Presente all’incontro con i malati e con gli anziani ospiti delle due strutture anche il sindaco Rosa Piermattei, che ha ricambiato con un forte abbraccio la gioia per il momento esprimendo così il sentimento comune di tantissimi settempedani verso iniziative che riescono a riscaldare gli animi, specie nelle difficoltà.

Il taxi di Zia Caterina L’incontro alla Casa di riposo