Settempeda al via, mister Ruggeri: “Testa bassa e pedalare”

Arrivi scaglionati, misurazione della temperatura, distanziamento negli spogliatoi. Accade questo in tempo di Covid e le disposizioni dettate dal protocollo sanitario hanno accolto la Settempeda nel giorno della ripartenza. La nuova stagione dei biancorossi inizia così, con tante anomalie rispetto alle abitudini, ma si intuisce che l’entusiasmo e il desiderio di giocare a calcio ci sono e sono quelli di sempre.

Gruppo biancorosso bello folto (una trentina di elementi, compresi i nuovi e i tanti ragazzi delle giovanili convocati) quello che si è radunato agli ordini di mister Ruggeri e dei suoi collaboratori (Fattori, Quagliuzzi e Sorichetti) per dare in inizio alla preparazione che verrà interamente svolta al Comunale. Primo allenamento, dunque, al gran completo e improntato sulla parte atletica e fisica svolto con concentrazione massima e impegno da parte di tutti i ragazzi, segno che le idee sono chiare su come si dovrà affrontare il nuovo torneo dopo il lunghissimo stop.

D’altronde Ruggeri, al momento del discorso alla squadra, è stato chiaro: testa bassa e pedalare. Si lavorerà sodo in queste settimane (una seduta al giorno) nell’attesa che venga fatta chiarezza sul protocollo, possibili variazioni in arrivo, e soprattutto sulla data di inizio del torneo di Prima Categoria (nuovo format con 13 squadre per ogni girone), sulla composizioni dei gironi (saranno cinque) e sul calendario.

r. p.