Alla Bocciofila si presentano Chiarella e ‘Marche coraggiose’

Sabato 12 settembre, alle ore 17, alla Bocciofila di San Severino si tiene un incontro pubblico con il candidato al Consiglio regionale, Giovanni Chiarella, il quale illustrerà il programma della lista “Marche coraggiose”, che sostiene il candidato presidente Maurizio Mangialardi.

L’incontro viene introdotto e presentato dal consigliere comunale Francesco Borioni. “Si tratta di un’occasione per conoscerne da vicino valori e progettualità di ‘Marche coraggiose’ – scrivono i promotori della lista – nonché un momento di convivialità in cui scoprirne insieme la visione per una regione migliore”.