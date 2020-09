“Vola solo chi osa farlo”: spettacolo in piazza per i bambini

Il giardino all’aperto “Fiori, colori, profumi delle nostre tradizioni” torna ad animarsi per una serata dedicata ai più piccoli. Venerdì 11 settembre, dalle ore 21, la Piazza del Popolo ospita lo spettacolo di teatro per ragazzi “Vola solo chi osa farlo”, a cura dell’associazione culturale Noa Noa, che sarà portato in scena dalla compagnia “La compagnia di Santo Macinello”.

La rappresentazione è tratta dal romanzo di Luis Sepulveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”. L’ingresso è gratuito ma per il contenimento e il rispetto delle norme anti Covid è necessario prenotarsi ai numeri di telefono 3384708655 oppure 3387987406.

“Vola solo chi osa farlo” è nato da un’idea di Fabio Di Cocco ed Enza Paterra, è una produzione del Gruppo Teatri Montani su musiche originali di Francesco Pulsinelli. Pupazzi e scene sono dell’atelier Tiemme.