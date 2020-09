Lutto: a 64 anni è morto l’imprenditore Furio Ruggeri

Dopo breve malattia, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di quanti lo conoscevano l’imprenditore Furio Ruggeri, 64 anni, titolare dell’azienda “Marchigiana Infissi”. Ne danno il triste annuncio la moglie Angela Patacchini, anche lei persona molto stimata, i figli Daniele e Laura assieme ai loro congiunti e agli altri parenti. I funerali saranno celebrati mercoledì 9 settembre, alle 9.30 (partendo dall’ospedale), nella chiesa di San Domenico.

Gli amici ricordano Furio come un uomo sempre disponibile e cordiale. Ha lavorato sempre nel settore degli infissi, prima come dipendente della ditta “Marchigiana Resine”, il cui stabilimento si trovava in via Buonarroti, poi – alla chiusura di quell’azienda – ha iniziato l’attività in proprio, grazie anche alla sua grande esperienza, fondando appunto la “Marchigiana Infissi”. Da ragazzo è vissuto in via della Galetta, all’ombra della torre di San Lorenzo, e sono molti a ricordarlo con affetto e commozione.

Pure Il Settempedano si unisce al loro cordoglio formulando sincere condoglianze alla famiglia.