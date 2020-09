“Pedaliamo per la ciclovia 77”: molti bikers da San Severino

Un bel gruppo di ciclisti – la maggior parte del Pedale Settempedano-Tormatic – è partito anche da San Severino, domenica 6 settembre, per prendere parte alla manifestazione “Pedaliamo per la ciclovia 77”, promossa dal Comitato di associazioni che vogliono rendere percorribile e sicura la vecchia strada statale 77 per promuovere il turismo lento e la mobilità sostenibile.

Alla fine si sono messi in bici oltre 300 appassionati, provenienti non solo dalla provincia di Macerata e dalle Marche, ma anche dalla vicina Umbria. Il ritrovo era previsto a Tolentino, mentre l’arrivo e il ristoro erano stati organizzati a Muccia, dove varie autorità locali hanno accolto la “carovana” sottolineando l’importanza dell’iniziativa.

La vecchia 77, infatti, dopo il completamento della superstrada Civitanova-Foligno, registra poco traffico e risulta essere il percorso ideale per la realizzazione di una “ciclovia”. E questo grazie anche alla bellezza dei luoghi che si attraversano lungo la valle del Chienti. Parliamo di circa 130 chilometri, dal mare a Foligno, che potrebbero essere adeguatamente segnalati e messi in sicurezza, con strisce, corsie riservate ai ciclisti, come in una vera e propria pista ciclabile. Il progetto piace molto all’entroterra per rilanciare le zone colpite dal terremoto attraverso un investimento importante per turismo e ambiente.