Test antiCovid: termina screening per personale scolastico

Si chiude in queste ore la campagna di screening del personale della scuola attraverso i test sierologici, per mezzo dei quali si rileva se una persona ha sviluppato gli anticorpi contro il coronavirus. I primi dati dicono che nelle Marche sono stati fatti finora oltre 10 mila test. In provincia di Macerata ci sono stati venti test positivi (19 docenti e un collaboratore scolastico) su oltre duemila esami eseguiti (circa un terzo del totale dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione), soggetti che devono fare il tampone entro 48 ore dall’esito del test per verificare se l’infezione è ancora in corso.

Nell’entroterra (Camerino, San Severino, Matelica e gli altri Comuni della zona montana) per effettuare il test in sicurezza e tranquillità è stata utilizzata anche la casetta prefabbricata (di colore giallo) che dopo il terremoto è stata sistemata vicino alla struttura in cui si trovano ambulatori e uffici del Distretto settempedano, nei pressi dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio”.

Tutti coloro che, insegnanti o personale scolastico, sono stati dirottati per il test in questo piccolo ma accogliente prefabbricato, a San Severino, sono risultati finora negativi.