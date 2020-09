Ricostruzione post sisma: chiuso il cantiere in viale Europa

Un interno condominio di viale Europea è tornato pienamente agibile e ristrutturato dopo i danni subiti dal terremoto di 4 anni fa. Parliamo del civico 43, una palazzina composta da ben 15 abitazioni, l’impresa funebre “Gli Angeli” e lo studio dei commercialisti Foglia e Bassano.

Lo stabile è stato interessato da lavori di riparazione e rafforzamento antisismico per un importo complessivo, finanziato dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, di oltre 1 milione e 400 mila euro.

E’ stata revocata anche un’altra Ordinanza di inagibilità che riguarda un edificio del centro storico in via Salimbeni. L’immobile, che ospita una singola abitazione, è stato sottoposto a opere di recupero e miglioramento per un importo di circa 90 mila euro.