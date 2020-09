“Tirreno-Adriatico”: a San Severino passa il 13 settembre

Sarà un’edizione particolare quella della Tirreno–Adriatico, in programma dal 7 al 14 settembre, non solo per il periodo in cui si correrà ma anche perché avrà la particolarità di svolgersi su otto tappe anziché le sette consuete. La corsa ciclistica partirà lunedì 7 da Lido di Camaiore e terminerà a San Benedetto del Tronto, con una cronometro individuale, lunedì 14.

La carovana passerà anche quest’anno sul territorio settempedano, precisamente domenica 13 settembre in occasione della settimana tappa, la “Pieve Torina – Loreto” di 181 chilometri. E’ stata già chiamata la tappa dei “muri”. Sono tutti concentrati nei 3 giri di circuito che portano la corsa ad affrontare per 3 volte la salita di Loreto (dove è previsto anche l’arrivo) e per altre 3 volte quello di Recanati.

L’avvicinamento a questo finale per scalatori sarà in costante discesa dai Monti Sibillini, con passaggio a Camerino, Castelraimondo, San Severino, Tolentino, Passo di Treia e Villa Potenza. Poi si comincerà a risalire verso Montefano e Osimo, prima di entrare nel circuito conclusivo di 25 km con pendenze attorno al 10%.