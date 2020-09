Le “Emozioni in tribù” proseguono a Castello al monte

Dopo l’esperienza positiva del campo estivo “Emozioni in tribù” che, fra giugno e luglio, ha portato decine di bambini e bambine nelle campagne settempedane, presso l’azienda agricola di Cinzia Anibaldi, in località Biagi, l’associazione “Luci e pietre” dà seguito al suo progetto socio-culturale con un’iniziativa che andrà avanti da questo mese di settembre fino al prossimo giugno.

“Emozioni in tribù”, infatti, si trasferisce in un’oasi di pace e di verde come il cortile interno del monastero di Santa Caterina, al Castello. “In questa fase così critica per i nostri bimbi e le famiglie – sottolineano le responsabili Giada Orazi e Lucia De Maria – presentiamo una proposta nel pieno rispetto del bambino e dei suoi bisogni”.

Il progetto riguarda bambini dai 2 ai 7 anni (fascia dell’infanzia e biennio della Primaria) e si basa su personale formato e competente in ambito psicologico e pedagogico. Gli obiettivi sono quelli di favorire l’educazione parentale e l’apprendimento intergenerazionale in natura; di prendersi cura di noi stessi e degli altri (persona, ambiente, animali e natura), di imparare attraverso l’esperienza diretta.

Un incontro di presentazione del progetto, a cura delle organizzatrici, è previsto per venerdì 4 settembre, alle ore 18.30, presso il monastero di Santa Caterina.