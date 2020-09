E’ Silvano Gianfelici il nuovo presidente del Milan Club

Cambio al vertice nel direttivo del Milan Club San Severino. Dopo otto anni al timone del sodalizio dei supporters rossoneri, la presidente Raffaella Montedoro ha passato la mano. Ora la carica di numero uno è affidata ad un altro tifoso di lunga data, Silvano Gianfelici; vice presidente Gianluca Bartoloni e segretario Alessandro Paoloni, quest’ultimo già co-fondatore dell’allora sezione maceratese della Fossa dei Leoni, ora disciolta. Per la Montedoro le recenti stagioni sono state difficili per i risultati del Milan non eclatanti, ma Raffaella non dimentica gli anni d’oro delle Champions vinte nell’era berlusconiana.

Lu.Mus.