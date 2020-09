Poste italiane: ufficio di Gorgonero riapre nel pomeriggio

Torna piena l’operatività, anche nella fascia pomeridiana, dell’ufficio postale di via Gorgonero. Poste italiane, infatti, nonostante le difficoltà del periodo, stanno progressivamente migliorando il servizio in linea con le disposizioni normative del Governo con riferimento all’emergenza sanitaria da Covid-19. Da qui la riapertura pomeridiana anche dell’Ufficio settempedano nella fascia pomeridiana, a partire da questa settimana.

I provvedimenti restrittivi, adottati nei mesi scorsi, secondo quanto riporta Poste italiane in un’informativa, sono stati necessari non solo per contribuire alla riduzione della diffusione del contagio in linea con la normativa nazionale, ma anche per mettere in campo azioni tese a garantire la sicurezza di cittadini e lavoratori attraverso specifici interventi su tutta la rete degli uffici postali.