Lutto: Serralta piange la scomparsa di “Nannì” Panichelli

La frazione di Serralta piange un altro lutto. Si è spento all’età di 89 anni Francesco Panichelli, per tutti “Nannì” o, meglio ancora, “Nannì de’ Gazzillì”. Ne danno il triste annuncio i figli Gabriella, Enrico e Patrizio, assieme al genero Marcello, alle nuore Adriana e Rosella, ai nipoti Federica, Chiara, Letizia ed Emanuele. I funerali saranno celebrati mercoledì 2 settembre, alle 9.30 (partendo dall’ospedale di San Severino), nella chiesa di Torrone, a Serralta.

Con Nannì se ne va un altro importante pezzo di storia della frazione; qui era cresciuto, amava questa terra e teneva molto alle sorti del suo paese. Anche i figli Enrico e Patrizio sono molto legati a Serralta, alle dinamiche locali e alle iniziative che animano il territorio, risultando sempre pronti a dare una mano sia al Comitato, sia alla Polisportiva. Tant’è che l’intera frazione si stringe idealmente attorno alla famiglia Panichelli per far sentire la propria vicinanza ai congiunti in questo momento di dolore per la scomparsa del caro Francesco.