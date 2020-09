E’ iniziato il secondo “TorneONE ignorante” di beach volley

E’ iniziato questa sera, martedì 1 settembre, il “TorneONE ignorante” di beach volley sul campo di viale Padre Giuseppe Zampa. Al via ci sono 16 compagini, sette delle quali formate da ragazzi e ragazze settempedani; le altre provengono da centri della provincia. Gli iscritti sono complessivamente 68, tutti over 14 (come da regolamento): un bel successo di numeri e, sicuramente, di partecipazione di pubblico. Si gioca tre contro tre, con una ragazza per ogni squadra sempre in campo.

Il torneo, organizzato in collaborazione con il Comitato del Rione Settempeda e la società sportiva San Severino Volley, andrà avanti fino al 5 settembre. E’ la seconda edizione e, pure quest’anno, la sezione Avis di San Severino ha sponsorizzato l’iniziativa per sostenere i valori più sani dello sport e sensibilizzare i giovani alla solidarietà e alla donazione del sangue.