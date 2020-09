Settembre, si riparte: all’Itis sono arrivati 500 nuovi banchi

All’Itis “Divini” sono arrivati dal Ministero 500 nuovi banchi e 500 sedie per il prossimo anno scolastico. Non hanno le rotelle, ma sono monoposto. Un tir li ha scaricati in queste ore: serviranno alla scuola per sistemare le aule tenendo conto dell’emergenza coronavirus. Martedì 1° settembre si riunisce il Collegio dei docenti dell’Istituto, presieduto dal dirigente Sandro Luciani, e all’ordine giorno c’è proprio la discussione sulle modalità di avviamento del nuovo anno scolastico: dall’orario ai criteri di utilizzo di aule e laboratori, fino alla gestione di tutti gli aspetti strettamente legati alla sicurezza anti-Covid.

Al Comprensivo “Tacchi Venturi”, invece, sono stati già affissi gli elenchi delle future classi prime delle Medie e da venerdì scorso – fino al 1° settembre (pomeriggio) – i genitori degli alunni si recano, scaglionati in ordine alfabetico per evitare assembramenti, presso la segreteria per prenderne visione e perfezionare l’iscrizione dei propri figli. Così faranno, dall’1 al 3 settembre, le famiglie dei bambini che iniziano il primo anno della scuola Primaria: divisi in quattro gruppi, sempre in ordine alfabetico, per effettuare la stessa procedura nel rispetto delle norme anti-Covid.

Sul sito internet del “Tacchi Venturi” ci sono tutte le indicazioni da seguire.

Infine, da martedì 1 settembre riapre anche l’Asilo nido comunale con tutta una serie di avvertenze e novità che le responsabili del servizio e il vicesindaco Vanna Bianconi (con delega all’Istruzione e ai Servizi alla persona) hanno illustrato giovedì scorso in un’apposita assemblea convocata nella sala Italia. Nasce così un “patto educativo” con le famiglie che cerca di ridurre al minimo i rischi di esposizione al coronavirus, a salvaguardia della salute dei più piccoli e delle stesse operatrici.