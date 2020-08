“Il buco dell’arte” ospita le opere del Maestro Silvio Craia

“Il buco dell’arte” è tornato alla grande in Pro loco. La sede dell’associazione cittadina ospita infatti le opere del Maestro maceratese Silvio Craia.

L’artista, sabato 29 agosto, è giunto a San Severino per inaugurare la “personale” in Piazza del Popolo, dove cinquant’anni fa – come ha ricordato lui stesso – veniva a fare le “ex tempore” di pittura.

Silvio Craia, nato a Corridonia nel 1937, è stato – fra l’altro – direttore della Pinacoteca civica di Macerata e rappresentante di spicco dell’arte informale nelle Marche. A San Severino era amico di Remo Scuriatti: un grande settempedano che a breve il Comune ricorderà con un’importante mostra. Tant’è che Paola Miliani, presidente della Pro loco, consegnado a Silvio Craia la tessera di socio benemerito dell’associazione, lo ha invitato a tornare a San Severino per l’inaugurazione di questo atteso evento dedicato a Remo Scuriatti.

Silvio Craia in Pro loco Silvio Craia in piazza con gli amici della Pro loco



Silvio Craia è uno dei pochi artisti marchigiani ad aver esposto per due volte alla Biennale di Venezia. Nel 2005 il Comune di Macerata gli dedicò un’ampia “personale” che prese diversi spazi cittadini e nel 2017, dopo una nuova antologica, pubblicò il volume Silvio Craia: vigorose visioni! (mostra antologica).

Gli orari di apertura della mostra fino al 10 settembre in Pro loco: dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Infoline: 0733 638414.