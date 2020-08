Gran galà della moda in piazza: “vetrina” per 40 aziende

Nato nel 2004, e presentato anche all’esordio da Marco Moscatelli e Barbara Chiappini, il Gran galà della moda mancava a San Severino ormai da sei anni. L’ultima edizione, andata in scena a Villa Collio, fu quella del 2014: dieci anni di esperienza, di lavoro, di investimenti per offrire una vetrina alle produzioni “Made in Italy” e, in particolare, al “Made in Marche”.

Poi una pausa rigeneratrice e ieri sera – sabato 29 agosto 2020 – il ritorno in grande stile nel suggestivo scenario di Piazza del Popolo. Bella la location scelta per l’evento: palazzo Gentili sullo sfondo; modelle che scendevano dai portici percorrendo una passerella realizzata fino alla piattaforma; piante e fiori dell’inedito “giardino” come degna cornice della sfilata.

Pubblico numeroso, con mascherina e misurazione della temperatura all’ingresso dell’area riservata. Musica e luci azzeccate per creare la giusta atmosfera. Venti le modelle e i modelli che hanno indossato abiti e accessori moda, più un bel gruppo di bambini e bambine per i capi a loro dedicati. Oltre quaranta le aziende coinvolte in questo Gran galà 2020, voluto dall’Amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con l’Associazione Attività produttive e con la Confartigianato imprese di Macerata, Fermo e Ascoli.

Marco Moscatelli ha condotto la serata assieme a Barbara Chiappini, cui è legato da un’amicizia ventennale, mentre la regia è stata firmata da Chiara Nadenich per “Fabbricaeventi.com”.

Sul palco sono saliti, per il saluto istituzionale, il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore alle Attività produttive e turismo, Jacopo Orlandani, i quali hanno ringraziato tutti coloro che hanno permesso il ritorno della manifestazione a San Severino.

E’ stato anche proiettato il video promozionale – regia e realizzazione a cura di Saverio Serini – voluto dall’Amministrazione comunale per valorizzare le ricchezze settempedane e le bellezze del territorio. Inoltre, nell’occasione, sono stati consegnati dal Comune due riconoscimenti speciali al “Ristorante Piero” – che ha cessato la propria attività nel 2019 – e all’ex comandante della Polizia locale, Sinobaldo Capaldi, da pochi mesi in pensione. Un premio al loro impegno e alla loro dedizione, decennale, per la città.

Portando i saluti di Piero e Fernanda, hanno ritirato il premio del “Ristorante Piero” i coniugi Manuela e Pierluigi Meschini.

Applausi anche per il duetto canoro Marco Virgili – Marta Porrà: una “chicca” del Gran galà grazie a un’intuizione del direttore artistico Marco Moscatelli.

In platea erano presenti, fra gli altri, il presidente di Confartigianato Marche, Giuseppe Mazzarella, il segretario regionale dell’associazione Giorgio Menichelli, il presidente di Macerata, Fermo e Ascoli, Renzo Leonori, il responsabile del settore moda, Paolo Capponi, il presidente dell’Associazione Attività produttive, Pierino Verbenesi, il presidente di Contram, Stefano Belardinelli, amministratori locali e alcuni sindaci del territorio.