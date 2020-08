Week end con le moto d’epoca sul circuito Chienti-Potenza

La tradizionale rievocazione del Circuito Chienti e Potenza motociclistico vivrà la sua 24^ edizione sabato e domenica prossimi. Il rodato staff del Caem ha preparato tutto al meglio per ospitare i circa quaranta partecipanti su moto e sidecar d’epoca, costruite fino al 1965, che affronteranno una due giorni all’insegna del turismo culturale e delle tipicità, abbinato naturalmente al ricordo storico lungo il percorso che la dinamica organizzazione dell’U.S. Tolentino ideò per far cimentare i pionieri del motociclismo nel maceratese negli anni Venti, con una manifestazione di validità di Campionato italiano che raccolse grande successo. Il percorso a triangolo ha conservato la suggestione di un tempo nel paesaggio, i saliscendi e le innumerevoli curve, che quasi un secolo fa avevano messo a dura prova gli assi delle due ruote.

Sabato 29 nel primo pomeriggio i partecipanti si ritroveranno presso l’Abbadia di Fiastra per espletare le operazioni preliminari. Dalle ore 17 inizierà un giro turistico in direzione Mogliano e Massa Fermana per arrivare a Montappone, dove ci sarà una completa immersione sulla tradizione produttiva del cappello artigianale, con visita al Museo dedicato ed alle particolarità delle lavorazioni. Di ritorno, la carovana dei motociclisti da Montappone e Massa Fermana si dirigerà verso Loro Piceno per poi rientrare all’Abbazia di Fiastra per la serata conviviale.

Domenica 30 sarà effettuato un solo giro del percorso, che tocca dopo Tolentino, San Severino, Serrapetrona, Caccamo, Belforte del Chienti e tornare a Tolentino per l’arrivo. Le prove di abilità a cronometro si svolgeranno in due diverse sezioni solamente a Serrapetrona. E non anche a San Severino, in piazza, come precedentemente comunicato.

Al termine dell’evento i partecipanti si riuniranno presso la Norcineria Centrale del Gusto in località Entogge di Urbisaglia, per le premiazioni ed i saluti finali dello staff organizzatore. Verranno premiati i protagonisti delle moto omologate, delle moto in corso di omologazione, della classifica femminile e della Young.