Camp, corsi minibasket e Open Day: si torna sotto canestro

Riparte il basket. Tre le date da segnare in agenda per altrettante iniziative promosse dalla Società Amatori.

Da lunedì 31 agosto e fino a venerdì 4 settembre ci sarà un Camp promozionale al palasport “Ciarapica”, aperto a bambini e bambine dai 5 ai 12 anni. Gli orari: dalle 7.45 alle 13, ogni giorno.

Per domenica 6 settembre, invece, è in programma l’Open Day che si terrà dalle 16 alle 20 nel campo di basket all’aperto dietro le scuole medie “Tacchi Venturi”. Sarà l’occasione per giocare insieme e conoscersi meglio in vista della prossima stagione.

Infine, martedì 15 settembre avranno inizio i corsi di minibasket: le prime due settimane saranno gratuite. Le iscrizioni possono essere perfezionati tutti i martedì e giovedì (dalle ore 16.30) al palasport “Ciarapica”.

Infoline: 338 8793383 (Guido) o 338 8452302 (Giorgia).

Ogni nuovo iscritto riceverà un pallone da basket in regalo.

Tutte le iniziative e i corsi stessi saranno organizzati nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid.