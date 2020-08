Sabato il ‘Gran galà della moda’: le aziende in passerella

San Severino diventa città del fashion con il Gran galà della moda. Ospiti di calibro, volti noti del mondo dello spettacolo, modelli e modelle professionisti e l’incantevole Piazza del Popolo – sabato 29 agosto, ore 21.30 (ingresso libero) – daranno lustro alle migliori aziende del settore artigiano. L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale settempedana in collaborazione con l’Associazione Attività produttive e le imprese di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno e Fermo.

Realizzato grazie alla grande volontà e determinazione del sindaco Rosa Piermattei e dell’assessore Jacopo Orlandani il Gran galà della moda è quello che si può definire un grande evento capace di muovere nomi importanti e aziende leader dell’artigianato maceratese.

La manifestazione, che riprende il proprio cammino, è sempre stata il punto di riferimento per la moda nel centro Italia e un’ambita vetrina per il Made in Marche.

Il ruolo di presentatori sarà affidato alla bella Barbara Chiappini coadiuvata dall’oriundo Marco Moscatelli, mentre la regia è firmata da Chiara Nadenich.

Barbara Chiappini



Sfileranno aziende di produzione d’eccellenza dei nostri territori e imprese della Moda “100% Made in Italy” abbinate ad artigiani dell’alta oreficeria. La serata, infatti, sarà dedicata ai soggetti che lavorano con la moda del “made in Marche” e ne favoriscono la diffusione, assieme ad aziende leader nella moda artigiana di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, che sfileranno con capi, accessori, ori, tutti rigorosamente ed esclusivamente “fatti in Italia” da piccoli imprenditori artigiani.

Momenti artistici e di spettacolo si alterneranno sulla piazza a momenti moda esclusivi con capi realizzati interamente a mano e accessori 100% Made in Italy la cui straordinaria bellezza racconta di come le piccole imprese siano capaci di dare ad ogni loro creazione l’immagine del lusso “concreto” fatto di qualità e maestria realizzativa.

“Il Gran galà della moda per le imprese artigiane del bello italiano – afferma Renzo Leonori, presidente di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno e Fermo – rappresenta il fiore all’occhiello dove poter presentare in anteprima le proprie collezioni e creazioni a un vasto e qualificato pubblico e quindi avere una prima e reale indicazione sul grado di apprezzamento delle stesse”.

Renzo Leonori



Il presidente Renzo Leonori ricorda inoltre che la partecipazione alla sfilata-spettacolo sarà gratuita, ma ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina di protezione personale.

“La nostra Associazione -sottolinea Paolo Capponi, responsabile Moda di Confartigianato – assiste tutte le imprese che vogliono intraprendere un percorso volto alla promozione , all’utilizzo di tutti i servizi mirati alle specifiche esigenze d’impresa passando per i contributi, i bandi, e per tutte le informazioni e le opportunità attinenti ai mercati esteri”.

Paolo Capponi



“Saranno 18 – conclude Capponi – le imprese di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno e Fermo impegnate nell’importante passerella del “Gran galà”, tutte con produzioni 100% Made in Italy”.

Questi i nomi delle imprese partecipanti: Dolcevita Studio, Beach Vibes, Port’O Srl, Federica Bellesi, Sartoria Italiana, Joell&Johanna Fernandes, Sartoria Sammarco, Maiolati Ivana, Marta Jane Alesiani, Alessandra C, Complit Srl, Pippi Canaglia, Massino Annibali, Valentino Orlandi, Pelletterie Pergolesi, Verdenelli Giuseppe, Baldassarri Elena, Perucci Lorenzo, Verdini Stefano.