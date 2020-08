Il 1° settembre riapre il “Nido”: assemblea coi genitori su norme anti-Covid

Martedì 1° settembre riapre l’Asilo nido comunale, seguendo le linee guida emanate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nell’ambito dei servizi educativi per la fascia 0-6 anni.

Diverse e importanti sono le novità che riguarderanno l’attività della struttura, rispetto alle quali – come sottolinea il vicesindaco Vanna Bianconi (con delege alla Cultura, all’Istruzione e ai Servizi alla persona) – “è necessario coinvolgere i genitori in un patto di alleanza educativa che sostenga e favorisca la riapertura del Nido in sicurezza”.

Da qui la decisione di organizzare per domani – giovedì 27 agosto – un’assemblea aperta ai componenti del Comitato di gestione dell’asilo e ai genitori dei bambini iscritti e frequentanti, nonché dei nouvi bimbi che verranno ammessi. L’incontro è previsto alle ore 18 nella Sala Italia. Saranno illustrate le nuove linee di indirizzo e verrà spiegato il nuovo assetto organizzativo delle attività all’interno della struttura comunale nelle diverse fasi e momenti in cui i bimbi sono presenti al “Nido”.

L’assemblea rappresenta un passaggio molto importante perché le famiglie devono essere consapevoli delle misure che si andranno ad adottare per il contenimento della diffusione del virus in questo delicato periodo dell’emergenza epidemiologica.