Al Servanzi: in anteprima nazionale “Noi non abbiamo colpa”

Giovedì 27 agosto la giovane blogger e scrittrice settempedana Marta Zura Puntaroni è ospite della rassegna “Incontri con l’autore”, promossa dai Teatri di Sanseverino nell’ambito del cartellone “Teatri aperti per ferie”.

Il direttore artistico, Francesco Rapaccioni, la intervisterà nel cortile di palazzo Servanzi Confidati (ore 21.15) per presentare il suo ultimo romanzo dopo il grande successo della sua coraggiosa autobiografica, opera prima, “Grande era onirica”.

Debutta così, in anteprima nazionale assoluta, “Noi non abbiamo colpa”. Il nuovo romanzo di Marta esce nelle librerie italiane in contemporanea con la presentazione.

In “Noi non abbiamo colpa” la Zura Puntaroni mette sotto la lente di ingrandimento tre generazioni di donne all’interno di una famiglia e, con uno sguardo lucido e affettuoso, narra la perdita della memoria della nonna e le difficoltà pratiche ed emotive che essa comporta per la figlia e, soprattutto, la nipote, l’io narrante della vicenda in parte autobiografica.