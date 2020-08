Valerio Scarponi inviato di Raiuno con “C’è tempo per…”

Valerio Scarponi torna su Raiuno come inviato speciale della trasmissione estiva “C’è tempo per…”, condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini. Oggi, venerdì 21 agosto, il giovane speaker di “RDS” si trovava al Lido di Venezia per intervistare il bagnino più anziano e conosciuto d’Italia: Benito Garbisa, 60 salvataggi in altrettanti anni di servizio, cresciuto tra gli ombrelloni su una delle spiagge più suggestive della nostra penisola; in bacheca ha medaglie al valor civile e il titolo di Cavaliere della Repubblica. Molto bello il servizio realizzato con lui da Valerio Scarponi.

Valerio in spiaggia con il bagnino Garbisa e, nel riquadro, Anna Falchi in studio



Il programma “C’è tempo per…” – in onda al mattino, dal lunedì al venerdì, con buonissimi ascolti – racconta proprio i protagonisti del terzo tempo della vita, una popolazione che in Italia conta 13,8 milioni di persone. Si tratta di uomini e donne che sono colonne delle nostre vite e della nostre famiglie, spesso ancora attivi sul lavoro, carichi di sogni, desideri e di vitalità, nonni preziosi e insostituibili, scrigni di ricordi e tradizioni da scoprire e condividere.

Per Valerio si tratta di un’altra importante esperienza televisiva che lo pone alla ribalta del piccolo schermo, confermando tutte le sue potenzialità. Come si ricorderà, l’inverno scorso è stato l’inviato ufficiale della fortunata trasmissione “Storie italiane”, condotta sempre su Raiuno da Eleonora Daniele. E in questa veste, a febbraio, ha seguito all’Ariston il “dietro le quinte” del Festival di Sanremo. Complimenti Valerio!