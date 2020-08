Marta Zura Puntaroni ed Enrico Galiano chiudono gli “Incontri con l’autore”

Dopo la serata di ieri con Lucrezia Sarnari, che presso la Libreria Gulliver ha presentato il suo nuovo lavoro, “Vie di fuga”, la rassegna degli “Incontri con l’autore” si avvia a conclusione. Due gli appuntamenti ancora in calendario.

Il primo, giovedì 27 agosto, sarà quello con Marta Zura Puntaroni di San Severino, giovane blogger che, dopo il grande successo della sua coraggiosa autobiografica opera prima “Grande Era Onirica”, presenta in prima nazionale assoluta “Noi non abbiamo colpa”: un’occasione da non perdere in quanto la scrittrice parte proprio da San Severino per il suo tour di promozione del romanzo, che esce nelle librerie italiane in contemporanea con la presentazione. In “Noi non abbiamo colpa” la Zura Puntaroni mette sotto la lente di ingrandimento tre generazioni di donne all’interno di una famiglia e, con uno sguardo lucido e affettuoso, narra la perdita della memoria della nonna e le difficoltà pratiche ed emotive che essa comporta per la figlia e, soprattutto, la nipote, l’io narrante della vicenda in parte autobiografica.

Il secondo incontro, invece, ci sarà venerdì 4 settembre con l’attesissimo Enrico Galiano, professore friulano e notissimo ideatore della web-serie “Cose da prof” che ha superato i 20 milioni di visualizzazioni. Con i suoi romanzi editi da Garzanti e tradotti in tutta Europa, Galiano si pone come uno dei più interessanti fenomeni editoriali degli ultimi anni, capace di coinvolgere generazioni diverse. Galiano presenta il suo ultimo romanzo “Dormi stanotte sul mio cuore”, incentrato sul rapporto tra un’insegnante e la sua alunna, sulle problematiche che caratterizzano il modo di rapportarsi agli altri e di vivere i propri sentimenti in caso di assenza della persona oggetto del nostro affetto: essenziale è affidarsi al proprio cuore nelle scelte della vita, ovunque esso ci conduca.

Entrambi gli eventi, coordinati dall’avvocato Francesco Rapaccioni, si svolgeranno alle 21.15 nel cortile di Palazzo Servanzi (ingresso libero).